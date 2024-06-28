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Çorum'da polis ekipleri şok uygulama ile 7 kişiyi yakaladı

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Çorum'da yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı. Uygulamalar sonucunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Haziran -28 Haziran tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 489 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 7 şahıs yakalanırken, 5 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 6 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 17 adet silah, 102 adet fişek, 8 adet şarjör, 2 adet sentetik ecza, 97,43 gram bonzai, 1,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 51 umuma açık mekan, 23 kahvehane/kıraathane, 14 kafe, 21 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 124 araçtan 23 araca 267 bin 087 TL idari para cezası uygulandı. Teknik noksanları bulunan üç araç ise trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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