Çorum'da Polis Ekipleri 4 Aranan Şahsı Yakaladı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 11-18 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 108 adet uygulama yapıldı. Denetimlerde 25 kahvehane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. 4 bin 394 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 7 adet ateşli silah 2 adet kesici-delici alet, 4 adet şarjör ve 160 adet fişek, 50 adet sentetik ecza hapı 81,11 gram bonzai ve 2.03 gram metamfetamin ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 215 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 2 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM