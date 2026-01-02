Haberler

Çorum'da aranan 6 şahıs yakalandı

Çorum'da aranan 6 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalanırken, çeşitli yasadışı malzemeler de ele geçirildi. 112 iş yerinin denetlendiği uygulamada 3 bin 936 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Aralık -2 Ocak tarihleri arasında yapılan 112 denetim çerçevesinde, 25 kahvehane, 22 kafe, 27 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 936 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 8 adet ateşli silah, 5 adet kesici alet, 111 adet tabanca fişeği, 29 adet av fişeği, 136 adet sentetik ecza hapı, 9 bin adet bandrolsüz makaran sigara ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 712 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor