Çorum'da Polis Denetimlerinde 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, 14-21 Mart tarihleri arasında, 101 adet sabit-seyir halinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 23 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edilirken, 4 bin 917 şahıs sorgulandı.

Denetimlerde 6 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 9 adet silah, 3 adet kesici-delici alet, 3 adet şarjör, 47 adet fişek, 150 adet sentetik ecza maddesi, 1,50 gram metamfetamin, 1 adet payp ele geçirildi.

Trafik denetimlerine ise 2 bin 530 araç kontrol edildi. 13 araca idari para cezası uygulandı.. - ÇORUM