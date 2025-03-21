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Çorum'da Polis Denetimlerinde 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da Polis Denetimlerinde 6 Aranan Şahıs Yakalandı
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Çorum'da yapılan denetimlerde, 4 binden fazla şahıs sorgulanarak 6 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, 14-21 Mart tarihleri arasında, 101 adet sabit-seyir halinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 23 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edilirken, 4 bin 917 şahıs sorgulandı.

Denetimlerde 6 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 9 adet silah, 3 adet kesici-delici alet, 3 adet şarjör, 47 adet fişek, 150 adet sentetik ecza maddesi, 1,50 gram metamfetamin, 1 adet payp ele geçirildi.

Trafik denetimlerine ise 2 bin 530 araç kontrol edildi. 13 araca idari para cezası uygulandı.. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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