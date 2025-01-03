Çorum'da Polis Denetimlerinde 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 27 Aralık 2024-3 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde, 104 denetim yapıldı, 36 kahvehane- kıraathane, 26 kafe, 32 çay ocağı 15 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 5 bin 112 şahsın ve 2 bin 661 aracın sorgulaması yapıldı. 5 aranan şahsın yakalandığı denetimlerde, 13 adet silah, 2 adet kesici, delici adet, 9 adet şarjör, 77 adet fişek, 49 adet sentetik ecza maddesi, 0,50 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. - ÇORUM