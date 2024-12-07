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Çorum'da Polis Denetimlerinde 23 Silah Ele Geçirildi

Çorum'da Polis Denetimlerinde 23 Silah Ele Geçirildi
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Çorum'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde 23 adet silah ele geçirilirken, aranan 5 şahıs yakalandı. 29 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalarda birçok umuma açık yer kontrol edildi ve 5 bin 669 şahsın sorgulaması yapıldı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 23 adet silah ele geçirilirken, aranan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler çerçevesinde, 29 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında, il merkezinde 96 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 33 kahvehane/kıraathane, 20 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi, 5 bin 669 şahsın sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 12 tüfek, 3 adet kesici alet, 11 adet şarjör,, 188 adet fişek, 24 adet sentetik ecza maddesi, 0.6 gram metamfetamin, 2,46 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 3 adet uyuşturucu alımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Trafik kontrollerinde ise 2 bin 673 araç kontrol edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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