Çorum'da Polis Denetimleri: 5 Tutuklama ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Çorum'da gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı olan 5 kişi yakalandı. Yapılan kontrollerde ateşli silahlar, kesici aletler ve uyuşturucular ele geçirildi.

Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-17 Ekim tarihleri arasında yapılan 116 denetim çerçevesinde, 25 kahvehane, 26 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 819 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 7 adet ateşli silah, 2 adet kesici alet, 5 şarjör, 27 adet fişek, 7 adet av fişeği ve 212 sentetik ecza hapı, 0,32 gram metamfetamin, 31.74 gram bonzai ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 716 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 31 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
