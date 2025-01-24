Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Çorum'da Polis Denetimleri: 5 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da Polis Denetimleri: 5 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da yapılan polis denetimlerinde 4 bin 64 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yakalama kararı olan 5 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde binlerce şahsın kimlik sorgusu yapılırken, hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlere il merkezinde, 17-24 tarihleri arasında 94 denetim yapıldı. Denetimlerde 28 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken, 4 bin 64 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda ise 9 adet silah, 2 adet kesici alet, 4 adet şarjör, 82 adet fişek, 19 adet sentetik ecza hapı, 0,34 gram metamfetamin, 5,33 gram esrar, 68,03 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ie 2 bin 449 araç kontrol edildi. 4 araca toplam 127 bin TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
img

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gündemi değerlendiriyor

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gündemi değerlendiriyor
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Bolu'daki otel yangını sonrası akın akın ondan alıyorlar!

Bolu'daki otel yangını sonrası akın akın ondan alıyorlar!
Eski Fifth Harmony üyesi Camila Cabello, boş tribünlere konser verdi

Boş tribünlere konser verdi!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.