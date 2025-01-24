Çorum'da Polis Denetimleri: 5 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde binlerce şahsın kimlik sorgusu yapılırken, hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlere il merkezinde, 17-24 tarihleri arasında 94 denetim yapıldı. Denetimlerde 28 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken, 4 bin 64 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda ise 9 adet silah, 2 adet kesici alet, 4 adet şarjör, 82 adet fişek, 19 adet sentetik ecza hapı, 0,34 gram metamfetamin, 5,33 gram esrar, 68,03 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ie 2 bin 449 araç kontrol edildi. 4 araca toplam 127 bin TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM