Çorum'da polis aracına çarpan aracın görüntüleri ortaya çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde 2'si polis 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi'nde Aslan A. yönetimindeki 19 ADY 154 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 19 A 7672 plakalı resmi polis ekip otosuna çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis otosu park halindeki iki otomobile çarparken, araçlarda maddi hasar meydana gelmişti. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatmıştı. Kazada polis memurları Burhan Kayhan (31) ve Kadir Yanıçum (34) ile Ömer Çelik (47) yaralanmıştı. Yaralı polisler ve vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazanın ardından sürücü Aslan A. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 19 ADY 154 plakalı aracın polis ekip otosuna çarpması ile ekip otosunun yanında bulunan bir polis ve vatandaşın savruldğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor - ÇORUM