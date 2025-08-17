Çorum'da Piknikte Yaşanan Trajedi: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çorum'da Piknikte Yaşanan Trajedi: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Çorum'un Çatak Tabiat Parkı'nda ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Yiğit G., nefes borusuna yiyecek parçası kaçması sonucu hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Çorum'da ailesiyle piknik yaptığı sırada nefes borusuna yiyecek kaçan 3 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Çatak Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Yiğit G.'nin nefes borusuna yiyecek parçası kaçtı. Çocuğun nefes almakta zorlandığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yiğit'i ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak minik çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
