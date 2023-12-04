Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Pide Salonuna Ait Odunları Çalan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çorum'da bir pide salonuna ait odunları arabasına yükleyen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorum'da bir pide salonuna ait odunları arabasına yükleyen şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından suç üstü yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Olay Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir pide salonun odunluğuna otomobil ile gelen kimliği belirsiz şahıs, odunları arabaya yüklediği sırada çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracına yüklediği odunları tekrardan geri yerine koyan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum Olay Soruşturma Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? Beşiktaş'ın YENİ BAŞKANI Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ İNTERNET DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi İnternet Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ DİZİ ÇİFTİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülü kim aldı, kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title