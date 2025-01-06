Çorum'da Pat Pat Kazasında 3 Yaralı

Çorum'un Doğanyurt ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 'pat pat'ın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanyurt ilçesi Baldıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı G. idaresindeki, 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet S ve Ahmet G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tarım aracında bulunan vatandaşların, cenaze törenine katılmak için Küre ilçesine bağlı Çaybükü köyüne seyir halindeyken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU