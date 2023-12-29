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Çorum'da Parkta Kamelya Yakıldı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parkta bulunan kamelya yakıldı. Olayın ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafında parkta bulunan kamelya yakıldı.

Olay Gece saatlerinde Yıldızhan Mahallesi'nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre parka gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler belediyeye ait parkta bir kamelyayı yakarak olay yerinden uzaklaştı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışması sonucunda yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Polis ekipleri kamelyayı yakan şehir magandalarının yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Alaca Çorum Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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