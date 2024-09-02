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Çorum'da parkta havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı

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Çiftlik Caddesi 16. Sokak'ta bir parkta havaya ateş açan ve tehditler savuran F.E. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da bir parkta havaya ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Çiftlik Caddesi 16. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin önüne gelen F.E. adlı şahıs parkta havaya 3 el ateş edip, tehditler savurdu. Silah sesler üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan F.E. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Çiftlik 3-sayfa Güncel Polis Olay

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