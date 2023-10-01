Çorum'da park halindeki otomobilde silah ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

Çorum'da Bahabey caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilde yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Park halindeki otomobilden tüfek ele geçirildi: 5 gözaltı

ÇORUM - Çorum'da park halinde bir otomobilde silah ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bahabey caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelendi. Otomobilin yanına kontrol etmek için giden polisleri gören E.C. ekipleri görünce kaçmaya başlarken araç içerisinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Kaçan sürücüyü kısa süreli kovalamacanın ardından yakalayan polis ekipleri tekrar aracın yanına getirdi. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı arama da 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve sürücünün kaçarken attığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araç polis ekipleri tarafından otoparka çekildi.