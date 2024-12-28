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Çorum'da Park Halindeki Araç İki Defa Kurşunlandı

Çorum'da Park Halindeki Araç İki Defa Kurşunlandı
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Çorum'da park halindeki bir araç, bir haftada iki kez kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşunlandı. Olayla ilgili polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Her iki olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çorum'da park halindeki araç, bir haftada iki kez kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşunlandı.

Olay, Beytepe 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y: isimli vatandaşa ait, park halindeki 19 KZ 202 plakalı hafif ticari araç, motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından kurşunlandı. Şahıslar aracı kurşunladıktan sonra olay yerinden motosikletle kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, aynı aracın 21 Aralık'ta da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeyken kurşunlandığı öğrenildi. Her iki olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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