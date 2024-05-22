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Çorum'da Otoparkta Çalınan Araç Bulundu

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Çorum'da otopark içerisinde park halinde bulunan otomobili çalan 2 kişi bir süre gezdikten sonra çalıntı aracı park edip kaçtı. Çalınan araç sahibine teslim edilerek, şüpheli iki şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Çorum'da otopark içerisinde park halinde bulunan otomobili çalan 2 kişi bir süre gezdikten sonra çalıntı aracı park edip kaçtı.

Olay, Kale Mahallesi Harmanlar 1. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi sokak üzerindeki bir otoparka gelerek bir otomobilin arka camını söküp içeri girdi. Aracın yedek anahtarını bularak çalıştıran şahıslar şehir içerisinde gezmeye başladı. Araç sahibin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada çalıntı araç Bozdoğan 1. Sokak üzerinde park halinde bulundu.

Çalınan araç sahibine teslim edilerek, şüpheli iki şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Hırsızlık 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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