Çorum'da Otomobilin Çarptığı Yabancı Uyruklu Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum Caddesi Selin Şahin Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. yönetimindeki 06 N 9216 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Z.A.A.A. isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM