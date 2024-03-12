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Çorum'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kaçarken yolcu yaralandı

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Çorum'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.

Kaza Kale Mahallesi Ata 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet ile A.Ö. idaresindeki 19 KK 502 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden firar ederken, motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan M.A.E. yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.A.E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil ve plakasız motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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