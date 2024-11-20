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Çorum'da Otomobilin Ağaca Çarpması Sonucu 1 Yaralı

Çorum'da Otomobilin Ağaca Çarpması Sonucu 1 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 63 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Özhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan Yüksel S. (63) idaresindeki 19 LF 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Kazada araç sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yüksel S., Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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