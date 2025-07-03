Çorum'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Çorum'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Sungurlu-Zile karayolu mezbahane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 66 ADA 191 plakalı otomobil ile F.C. yönetimindeki 66ADK 422 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile Ş.C. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı

İsrail o ülkeyi vurdu! Ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.