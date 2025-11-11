Çorum'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 ACM 785 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 19 AEF 101 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ÇORUM