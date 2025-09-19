Çorum'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne seyreden Mutlu K. yönetimindeki 60 AEY 274 plakalı Hyundai marka otomobil ile Çorum yönüne seyreden 01 BAG 161 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma K., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM