Haberler

Çorum'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne seyreden Mutlu K. yönetimindeki 60 AEY 274 plakalı Hyundai marka otomobil ile Çorum yönüne seyreden 01 BAG 161 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma K., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının midesinden iki adet kalem çıkarıldı

Genç kadının midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.