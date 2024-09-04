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Çorum'da otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil traktöre çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda traktör devrildi ve lastiği koptu. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Alaca istikametine seyir halinde olan Buğra Ç. yönetimindeki 19 DD 800 plakalı otomobil Küre köyü yakınlarında önünde seyir halinde olan Ahmet Y. yönetimindeki 19 LC 049 plakalı traktöre çarptı.

Devrilen traktörün lastiği koptu

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulmaya başlayan traktör yol kenarına devrilirken, arka lastiği yerinden koptu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücüler yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Soruşturma Otomobil 3-sayfa Güncel trafik Alaca Kaza

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