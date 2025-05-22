Çorum'da Otomobil Takla Attı, Sürücüler Sağ Kurtuldu

Çorum'da Otomobil Takla Attı, Sürücüler Sağ Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Emek Caddesi'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobil, kaldırıma çıkarak takla attı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil, kaldırıma çıkarak takla attı. Kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Emek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 19 KC 520 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 19 T 0692 plakalı ticari taksi çarptıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan S.B. yönetimindeki otomobil park halindeki araca çarparken, Ş.A. yönetimindeki otomobil ise kaldırıma çarparak takla attı.

Kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama

Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.