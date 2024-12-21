Çorum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris K. idaresindeki 19 DZ 650 plakalı otomobil, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gürcü K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM