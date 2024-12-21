Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında karar verildi
TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı

Çorum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Çorum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris K. idaresindeki 19 DZ 650 plakalı otomobil, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gürcü K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Polise ecel terleri döktüren saldırgan, suç makinesi çıktı
img

Saldırganın hesabında Türkiye'yi de hedef alan paylaşım
img

Ev ve araba alacaklar için kritik tarih yaklaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Maç başlar başlamaz 2 gol birden oldu
Maç başlar başlamaz 2 gol birden! Tempo inanılmaz
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok

Son Dakika Haberleri

2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.