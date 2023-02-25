Çorum'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Çorum'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 19 AAY 649 plakalı otomobil, Mert İ. idaresindeki 19 ADM 457 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Mert İ. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM