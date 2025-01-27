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Çorum'da Otomobil Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Çorum'da Otomobil Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
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Çorum'da iki araca çarpan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorum'da iki araca çarpan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Buhara 27. Sokak'tan İlhan Gürel Caddesi'nin karşısına geçmek isteyen H.B.U. idaresindeki 19 UC 123 plakalı otomobile çarpan M.G. yönetimindeki 19 KS 450 plakalı otomobil, savrularak park halindeki 19 ADJ 847 plakalı hafif ticari araca çarptı. Daha sonra yoldan çıkan otomobil, boş arazide durabildi. iki araca çarpan otomobilin sürücüsü ve çarptığı otomobilde bulunan vatandaşlar kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen 19 KS 450 plakalı otomobilin 19 UC 123 plakalı otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, sürüklenmeye başlıyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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