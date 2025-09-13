Haberler

Çorum'da Otomobil Kamyona Çarptı, Sürücü Yaralanmadı

Çorum'da Otomobil Kamyona Çarptı, Sürücü Yaralanmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum-Samsun D200 Karayolu'nda bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu büyük hasar meydana geldi, ancak sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Çorum- Samsun D200 Karayolu Ahmediye köyü mevkisinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 06 DHY 407 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.G. yönetimindeki 05 RC 371 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, sürücünün burnu bile kanamadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Tam da İmamoğlu davasının görüldüğü gün! Erdoğan'dan İstanbul mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.