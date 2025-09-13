Çorum'da Otomobil Kamyona Çarptı, Sürücü Yaralanmadı

Çorum'da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Çorum- Samsun D200 Karayolu Ahmediye köyü mevkisinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 06 DHY 407 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.G. yönetimindeki 05 RC 371 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar alırken, sürücünün burnu bile kanamadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM