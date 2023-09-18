Çorum'da otomobil içerisinde tartıştığı arkadaşını tüfekle vuran şüpheli yakalandı

Çorum'da yaşanan olayda, otomobil içerisinde tartışan iki arkadaştan biri diğerini tüfekle bacağından vurdu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

ÇORUM'da otomobil içerisinde tartıştığı arkadaşını tüfekle bacağından vuran şüpheli yakalandı. Olay, Gazi Caddesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre arkadaş olan F.K. ile M.Y. arasında tartışma çıktı. İki arkadaş daha sonra buluşarak 52 ACS 471 plakalı otomobile bindi. Otomobil içerisinde de tartışmanın devam ederek büyümesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle F.K.?ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ardından bacağından yaralanan F.K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.