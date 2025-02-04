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Çorum'da Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı

Çorum'da Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı
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Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dereye uçtu. Olayda sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde dereye uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara yolu 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. iaresindeki 19 ACB 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye uçtu. Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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