Çorum'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Çorum'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çorum'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu.

Çorum'da yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinden Çorum'a seyir halinde olan Hüseyin Köroğlu (41) yönetimindeki otomobil, Koparan mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil bariyerleri yıktıktan sonra yol kenarındaki dereye uçarak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan Alparslar Tırpancı (24) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tırpancı, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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