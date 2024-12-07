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Çorum'da Otobüs Terminalinde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çorum'da Otobüs Terminalinde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Çorum'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muavin oldukları öğrenilen M.H., F.A. ile A.B. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.B. bıçaklanarak yaralandı. M.H. ve F.A. olay yerinden kaçarken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından M.H. ve F.A. terminale yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı A.B. ise olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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