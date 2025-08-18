Çorum'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Çorum'un Merkez ilçesi Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın için çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay Çorum'un Merkez ilçesi Çalyayla köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cıllık mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa