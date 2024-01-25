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Çorum'da Operasyonda 5 El Yazması Eser Ele Geçirildi

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Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 adet el yazması eser ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Çorum'a tarihi eser getirerek satış yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan aramada bir araçta bulunan 5 el yazması eser ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 adet el yazması eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) suçunu önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, Çorum'a tarihi eser getirerek satış yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 5 adet tarihi eser niteliği taşıyan ve çeşitli tarihi dönemlere ait el yazması eserler ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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