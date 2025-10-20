Haberler

Çorum'da Oğul, Tartıştığı Babasını Tüfekle Vurarak Öldürdü

Çorum'da bir evde çıkan tartışma sonucunda M.Y., babası Yaşar Y.'yi tüfekle vurdu. Olay sonrası babası hayatını kaybederken, zanlı Kırıkkale'de yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Çorum'da tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kamışlı Evler 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Y. ile daha önce çeşitli konularda sık sık tartıştığı öğrenilen oğlu M.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle babası Yaşar Y.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yaşar Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldürdükten sonra kaçan zanlı ise Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'a getirilen cinayet zanlısı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


