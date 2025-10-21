Haberler

Çorum'da Oğul, Babasını Tüfekle Öldürdü

Çorum'da Oğul, Babasını Tüfekle Öldürdü
Çorum'da tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldüren M.Y. tutuklandı. Olay, 19 Ekim'de meydana geldi ve zanlı Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, 19 Ekim'de Kamışlı Evler 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Y. ile daha önce çeşitli konularda sık sık tartıştığı öğrenilen oğlu M.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle babası Yaşar Y.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yaşar Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldürdükten sonra kaçan zanlı ise Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Çorum Adliyesi'ne sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - ÇORUM

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
