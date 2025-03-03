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Çorum'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Çorum'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Çorum'un Alaca ilçesinde, müstakil bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanma olmaksızın maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Alaca ilçesinde Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin kömürlüğünde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevreye yayılmadan söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kömürlükte maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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