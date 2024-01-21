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Çorum'da Motosikletli Şahsın Silahlı Saldırısına Uğrayan Vatandaş Ağır Yaralandı

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Çorum'da Üçtutlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, F.Y. isimli vatandaş motosikletli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Saldırgan ise saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı vatandaşın durumu ciddiyetini korurken, soruşturma devam ediyor.

Çorum'da motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan vatandaş ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise saklandığı evden yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Stad 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. (21), sokağa motosiklet ile gelen E.B. (17) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karnından vurularak ağır yaralanan F.Y. kendi imkanları ile gittiği özel bir hastanedeki müdahalenin ardından, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirilirken, olayı gerçekleştiren şahsın E.B. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından silahlı saldırgan, Kunduzhan Mahallesi Bahçe 9. Sokak üzerinde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı F.Y.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Saldırı Güvenlik Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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