Çorum'da Motosikletli Şahıslar Tüfekle Eve Ateş Açtı

Çorum'da Motosikletli Şahıslar Tüfekle Eve Ateş Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Binevler Mahallesi'nde kimliği belirsiz motosikletli şahıslar, bir eve tüfekle ateş etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yok, ancak maddi hasar meydana geldi. Polis kaçan şüphelilerin peşinde.

Çorum'da gece saatlerinde kimliği belirsiz motosikletli şahıslar, bir eve tüfekle ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, dün gece saatlerinde Binevler Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle sokağa gelen şahıslar, S.K. isimli şahsın evine pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin dış cephesinde maddi hasar meydana geldi. Saldırının ardından kaçan motosikletli şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın ışık şovunda dikkat çeken detay

Herkes Galatasaray'ın ışık şovundaki detaya takıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Hindistan'da 300'e yakın kişinin öldüğü uçağın içinden kafa karıştıran görüntü

300'e yakın kişiye mezar olan uçağın içinden kafa karıştıran görüntü
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç

İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.