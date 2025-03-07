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Çorum'da Motosikletli Kovalamaca: 72 Bin Lira Ceza

Çorum'da Motosikletli Kovalamaca: 72 Bin Lira Ceza
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Çorum'da polis ekiplerinden kaçan motosikletli sürücü ve yolcu kadının kovalamacası saniye saniye kaydedildi. Sürücüye 72 bin 635 lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan motosikletli ve arkasında yolcu konumunda olan kadın, kovalamaca neticesinde yakalandı. Kovalamaca anı saniye saniye kameraya yansırken, yakalanan sürücüye 72 bin 635 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekceviz 15. Sokak'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 19 AAN 467 plakalı motosikletin sürücüsü, arkasında yolcu konumunda bulunan kadın ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan motosikletli şahıslar, Osmancık Caddesi'nde kovalama neticesinde durduruldu.

Motosiklet sürücüsü B.H. ve arkasında bulunan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücüye 72 bin 635 lira idari işlem uygulandı. 2 ay trafikten men edilen motosiklet ise otoparka çekildi.

Öte yandan, kovalamaca anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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