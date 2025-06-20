Çorum'da Motosikletin Çarptığı 1'i Çocuk 3 Yaya Yaralandı

Çorum'da Motosikletin Çarptığı 1'i Çocuk 3 Yaya Yaralandı
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Çorum'un Gazi Caddesi'nde bir motosikletin çarptığı 1'i çocuk toplam 3 yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da motosikletin çarptığı 1'i çocuk 3 yaya yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. (17) idaresindeki 19 AEV 028 plakalı motosiklet, yaya geçitinden karşıya geçmek isteyen S.Ö. (4), E.B.C. (11) ve M.C.'ye (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yayalar yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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