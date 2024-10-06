Çorum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Üçdutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat S. idaresindeki 34 VJ 1657 plakalı otomobil ile Emir Kaan Y. idaresindeki 19 AEY 893 plakalı motosiklet Ahçılar 16. Sokak üzerinde çarpıştı. Kazada sürücüler ve motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan B. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM