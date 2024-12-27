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Çorum'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Metin Ç. ve Emin T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Atalay 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ç. (17) idaresindeki 19 AFF 124 plakalı motosiklet ile Bilal K. yönetimindeki 19 ABK 068 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Metin Ç. ve yanında bulunan Emin T. (17) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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