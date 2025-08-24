Çorum'da Motosiklet Sürücüsü Polis Takibi Sonrasında Kaza Yaptı

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yaparak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri T.C.A. (34) idaresindeki 19 ET 312 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın kaldırıma çarpmasıyla savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM