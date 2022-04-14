Çorum'da motosiklet sürücüleri denetlendi - Haberler

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Çorum'da motosiklet sürücüleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çorum'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Çorum'da trafik polisleri motosiklet sürücüleri üzerinde denetim gerçekleştirdi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da trafik polisleri motosiklet sürücüleri üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Motosiklet kullanımının artması ile meydana gelen kazaları azaltmak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, gün boyu motosiklet sürücülerine yönelik uygulama ve bilgilendirme çalışması yaptı.

Motosiklet sürücülerini durduran polis ekipleri, kask, ehliyet, ruhsat ve muayene sorgulamalarını gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucu kask kullanmamak ve eksik evrak bulundurmaktan dolayı 7 motosiklet sürücüsüne idari para cezası tutanağı düzenlenirken, 3 motosiklet ise abartı egzoz kullanımından dolayı trafikten men edilerek bin 873 TL ceza yazıldı. - ÇORUM

Çorum'da motosiklet sürücüleri denetlendi

Çorum'da motosiklet sürücüleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Denetleme, Motosiklet, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

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