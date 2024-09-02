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Çorum'da motosiklet kazası: Yaya çarpıp kaçtı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yolun karşı tarafına geçmek isteyen yayaya çarptıktan sonra kaçtı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, seyir halindeki motosiklet yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya çarpıp kaçtı.

Kaza, D-100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol yapım çalışmaları nedeni ile çift şeritten, tek şeride düşen karayolunun Devlet Hastanesi yanındaki yaya yolundan karşıya geçmek isteyen B.O isimli yayaya plakası henüz belirlemeyen S.S. yönetimindeki motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan B.O. isimli vatandaş yaralandı. Vatandaşlar tarafından yardım edilen yaya önce Osmancık Devlet Hastanesine ardından Çorum'a sevk edildi. Yaralı B.O. beyin kanaması riskiyle Özel Elitpark Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı

Öte yandan, yayaya çarpan motosiklet sürücüsünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Motosiklet Osmancık 3-sayfa Güncel Suç

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