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Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da aynı istikamette seyir halinde olan otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan S.T.A. idaresindeki 19 AEH 431 plakalı motosiklet, S.D. yönetimindeki 19 BN 773 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen S.D. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaranın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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