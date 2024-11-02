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Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ölümden Döndü

Çorum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ölümden Döndü
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Çorum-Samsun karayolunda kontrolünü kaybeden motosiklet bariyerlere çarptı. Sürücü tedavi altına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ölümden döndü.

Kaza, Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyir halinde olan Fatih Pilgir yönetimindeki motosiklet, Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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