Çorum'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Çorum'da demir bariyerlere çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Çorum'da demir bariyerlere çarpan motosikletin genç sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Necati Şentürk yönetimindeki 19 AEY 976 plakalı motosiklet, yaklaşık 350 metre sürüklenerek demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
